«Имена актеров в тайне»: Работа над сценарием сериала «Трудно быть богом» близка к финалу

«Некоторые подробности мне известны, но пока я их сказать не могу. Не знаю, какая конфигурация у Wink и “Иви”. Платформы не всегда соревнуются друг с другом, иногда они вместе что-то делают. “Трудно быть богом” — очень большой проект, его очень сложно вытянуть какой-то одной платформе. Мы его делаем уже не один год, ведется сценарная работа, которая еще не закончилась. Она близка к финалу и длится уже года три. Я даже не знаю, есть ли еще в стране сериал, сравнимый по масштабу с “Трудно быть богом”», — сказал Золотарев.

Собеседник НСН также объяснил, почему взялся за работу над сценарием «Трудно быть богом».

«Я люблю и “Пикник на обочине”, и “Понедельник начинается в субботу” Стругацких, мне все это очень нравится, просто в тот момент, когда мы начинали эту историю, возникла потребность сделать именно “Трудно быть богом”. Я придумал, как это сделать, хотя очень сложно экранизировать сериал, если повесть разложить, ее хватит примерно на одну серию. Там очень много внутренних переживаний героя, рефлексии и мало действия — на сорок минут в кино. Требовалось творческое решение, которое позволяло бы эту историю увлекательно рассказывать восемь серий. Это решение нашлось, поэтому я решил за нее взяться», — отметил сценарист.

В заключение Золотарев добавил, что кастинг на проект уже прошел, однако имена актеров пока держатся в тайне.

«Есть полный кастинг, но я не могу разглашать имена актеров, пока не выйдет релиз», — подытожил он.

Ранее в Москве стартовали съемки сериала «Дорогой Вилли» о тайной дружбе советского генсека Леонида Брежнева и канцлера Западной Германии Вилли Брандта, которая позволила спасти мир от ядерной войны. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

