«Имена актеров в тайне»: Работа над сценарием сериала «Трудно быть богом» близка к финалу
В повести братьев Стругацких «Трудно быть богом» слишком мало действия, однако создателям ее экранизации удалось найти творческое решение, которое позволило увлекательно рассказать историю за восемь серий, сказал НСН Андрей Золотарев.
Работа над экранизацией «Трудно быть богом» Аркадия и Бориса Стругацких ведется уже не первый год, сейчас подходит к концу сценарная работа, это беспрецедентный по масштабу сериал в России. Об этом НСН заявил сценарист проекта Андрей Золотарев.
Гендиректор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин ранее заявил в интервью изданию «Коммерсантъ», что сервис совместно с «НМГ Студией» заходит в производство сериала по мотивам научной фантастики Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом». Проект будет состоять из восьми серий по часу, планируется, что он выйдет не ранее 2026 года. Известно также, что работу над сериалом запустили еще в 2022 году онлайн-кинотеатр «Иви», компания Team Films и продюсер Теймур Джафаров. Золотарев предположил, что онлайн-платформы могли объединиться для совместной работы над проектом.
«Некоторые подробности мне известны, но пока я их сказать не могу. Не знаю, какая конфигурация у Wink и “Иви”. Платформы не всегда соревнуются друг с другом, иногда они вместе что-то делают. “Трудно быть богом” — очень большой проект, его очень сложно вытянуть какой-то одной платформе. Мы его делаем уже не один год, ведется сценарная работа, которая еще не закончилась. Она близка к финалу и длится уже года три. Я даже не знаю, есть ли еще в стране сериал, сравнимый по масштабу с “Трудно быть богом”», — сказал Золотарев.
Собеседник НСН также объяснил, почему взялся за работу над сценарием «Трудно быть богом».
«Я люблю и “Пикник на обочине”, и “Понедельник начинается в субботу” Стругацких, мне все это очень нравится, просто в тот момент, когда мы начинали эту историю, возникла потребность сделать именно “Трудно быть богом”. Я придумал, как это сделать, хотя очень сложно экранизировать сериал, если повесть разложить, ее хватит примерно на одну серию. Там очень много внутренних переживаний героя, рефлексии и мало действия — на сорок минут в кино. Требовалось творческое решение, которое позволяло бы эту историю увлекательно рассказывать восемь серий. Это решение нашлось, поэтому я решил за нее взяться», — отметил сценарист.
В заключение Золотарев добавил, что кастинг на проект уже прошел, однако имена актеров пока держатся в тайне.
«Есть полный кастинг, но я не могу разглашать имена актеров, пока не выйдет релиз», — подытожил он.
Ранее в Москве стартовали съемки сериала «Дорогой Вилли» о тайной дружбе советского генсека Леонида Брежнева и канцлера Западной Германии Вилли Брандта, которая позволила спасти мир от ядерной войны. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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