«Не приглашают»: Сергей Пенкин объяснил, почему пропал с телеэкранов

Певец Сергей Пенкин в интервью YouTube-проекту «Легенда» на RTVI заявил, что до сих пор востребован зрителями и часто даёт сольные концерты.

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Отвечая на вопрос о том, почему он перестал появляться на телеэкранах, исполнитель сообщил, что его не приглашают.

«Было один раз, мы с Таисией Повалий выступили, потом нас «вырезали». И какой смысл выступать? А умоляли-то как. Ну и что дальше?» — заключил певец.

Ранее Пенкин попросил похоронить его в Пензе и предположил, что на его похоронах будет очень много народу потому, чо он плохого не делал, сообщает RT.

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Фото: Instargam/penkinofficial
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