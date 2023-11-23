«Не приглашают»: Сергей Пенкин объяснил, почему пропал с телеэкранов

Отвечая на вопрос о том, почему он перестал появляться на телеэкранах, исполнитель сообщил, что его не приглашают.

«Было один раз, мы с Таисией Повалий выступили, потом нас «вырезали». И какой смысл выступать? А умоляли-то как. Ну и что дальше?» — заключил певец.

Ранее Пенкин попросил похоронить его в Пензе и предположил, что на его похоронах будет очень много народу потому, чо он плохого не делал, сообщает RT.