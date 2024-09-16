Фильм «Кончится лето» с Юрой Борисовым выйдет в следующем году

По словам Мункуева, фильм рассказывает о том, как один необдуманный поступок может перевернуть жизнь близких людей.

«Что делать, если рядом с тобой происходит насилие? Возможно ли это остановить и будет ли твой выбор правильным?», - рассуждает он.

Создатели фильма отмечают, что вдохновились реальной криминальной историей.

Для Арбугаева это дебют в полнометражном кино. Ранее он номинировался на «Оскар» с документальным фильмом «Выход», передает «Радиоточка НСН».

