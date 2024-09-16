Фильм «Кончится лето» с Юрой Борисовым выйдет в следующем году
Фильм режиссеров Максима Арбугаева и Владимира Мункуева «Кончится лето» выйдет в прокат 27 февраля 2025 года, сообщила кинопрокатная компания «Вольга».
Главные роли в фильме исполнили Юра Борисов и Макар Хлебников, которые сыграли братьев.
Старший брат Кеша (Борисов) возвращается в родной поселок, отсидев срок за преступление младшего, Тимура, – он взял вину на себя. Кеша хочет заработать денег в золотодобывающей промышленности, Тимур стремится поступить в институт на «бюджет». Однако Кешу «кидают», и он мстит: похищает золото и вместе с братом пускается в бега.
По словам Мункуева, фильм рассказывает о том, как один необдуманный поступок может перевернуть жизнь близких людей.
«Что делать, если рядом с тобой происходит насилие? Возможно ли это остановить и будет ли твой выбор правильным?», - рассуждает он.
Создатели фильма отмечают, что вдохновились реальной криминальной историей.
Для Арбугаева это дебют в полнометражном кино. Ранее он номинировался на «Оскар» с документальным фильмом «Выход», передает «Радиоточка НСН».
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- Фильм «Кончится лето» с Юрой Борисовым выйдет в следующем году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru