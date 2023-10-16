«Не обгонит!»: Шнейдеров сравнил сборы фильма «Повелитель ветра» с «Вызовом»

«Повелитель ветра» сможет обогнать «Вызов» только в том случае, если будет идти в кинопрокате год, отметил в эфире НСН кинокритик Давид Шнейдеров. 

Фильм «Повелитель ветра» должен собрать в прокате порядка 2,4 миллиарда рублей, чтобы окупиться, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в интервью НСН.

Накануне сообщалось, что российский фильм «Повелитель ветра» снова возглавил кинопрокат со сборами в 100,6 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные. Это картина о путешественнике Федоре Конюхове, который в 2016 году поставил мировой рекорд, пролетев вокруг планеты всего за 11 дней четыре часа и 20 минут.

Фильм «Повелитель ветра» о путешественнике Конюхове полностью переозвучили

«Если сравнивать с «Вызовом» и «Чебурашкой», то 262 млн рублей за 11 дней – это мало. Если сравнивать со «Смешариками», то много. У «Вызова» была значительно большая реклама, а «Чебурашка» рассчитан на гораздо более широкую аудиторию... «Повелитель ветра» не обгонит «Вызов». Если еще годик пойдет в прокате, то, может быть, догонит. У «Повелителя ветра» практически миллиард бюджет плюс реклама. Чтобы окупиться, он должен собрать 2,3-2,4 миллиарда рублей», - сказал Шнейдеров.

Продюсером «Повелителя ветра» выступил Федор Бондарчук, который также исполнил в нем главную роль. Евгений Ткачук сыграл старшего сына Конюхова Оскара, жену путешественника исполнила Анна Михалкова, а младшего сына — Дмитрий Калихов.

Ранее сын Конюхова Оскар в интервью НСН рассказал, что смотрел фильм «Повелитель ветра» уже три раза. Он отметил достоверность картины, в основу которой легла его книга «С отцом по всем океанам», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: "Централ Партнершип"
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