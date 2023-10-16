«Не обгонит!»: Шнейдеров сравнил сборы фильма «Повелитель ветра» с «Вызовом»

«Если сравнивать с «Вызовом» и «Чебурашкой», то 262 млн рублей за 11 дней – это мало. Если сравнивать со «Смешариками», то много. У «Вызова» была значительно большая реклама, а «Чебурашка» рассчитан на гораздо более широкую аудиторию... «Повелитель ветра» не обгонит «Вызов». Если еще годик пойдет в прокате, то, может быть, догонит. У «Повелителя ветра» практически миллиард бюджет плюс реклама. Чтобы окупиться, он должен собрать 2,3-2,4 миллиарда рублей», - сказал Шнейдеров.

Продюсером «Повелителя ветра» выступил Федор Бондарчук, который также исполнил в нем главную роль. Евгений Ткачук сыграл старшего сына Конюхова Оскара, жену путешественника исполнила Анна Михалкова, а младшего сына — Дмитрий Калихов.

Ранее сын Конюхова Оскар в интервью НСН рассказал, что смотрел фильм «Повелитель ветра» уже три раза. Он отметил достоверность картины, в основу которой легла его книга «С отцом по всем океанам», передает «Радиоточка НСН».

