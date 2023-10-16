Фильм «Повелитель ветра» снова возглавил кинопрокат в России в выходные
Российский фильм «Повелитель ветра» снова возглавил кинопрокат в РФ со сборами в 100,6 млн рублей в России и СНГ за прошлые выходные. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.
Так, фильм рассказывает о путешественнике Федоре Конюхове, который в 2016 году поставил мировой рекорд, когда пролетел вокруг планеты за 11 дней четыре часа и 20 минут.
Вторую строчку занял мультфильм «Смешарики снимают кино» со сборами в 53,3 млн рублей. Картина приурочена к 20-летию героев. На третьем месте расположилась комедия «Вася не в себе», которая собрала 46,6 млн. На четвертой строчке – семейная комедия «Баба Яга спасает мир» со сборами в 17 миллионов рублей.
Ранее сын известного путешественника Федора Конюхова Оскар в интервью НСН рассказал, что смотрел фильм «Повелитель ветра» уже три раза. Он отметил достоверность картины, в основу которой легла его книга «С отцом по всем океанам», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru