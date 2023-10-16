Фильм «Повелитель ветра» снова возглавил кинопрокат в России в выходные

Российский фильм «Повелитель ветра» снова возглавил кинопрокат в РФ со сборами в 100,6 млн рублей в России и СНГ за прошлые выходные. Об этом сообщил портал kinobusiness.com.

Так, фильм рассказывает о путешественнике Федоре Конюхове, который в 2016 году поставил мировой рекорд, когда пролетел вокруг планеты за 11 дней четыре часа и 20 минут.