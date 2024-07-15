СМИ: Режиссер Войтинский снимет фильм о группе «Звери»
15 июля 202414:21
Основатель группы «Звери», режиссер и продюсер Александр Войтинский снимет фильм о коллективе, сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».
По данным СМИ, кинолента будет называться «Все, что тебя касается».
Режиссером и сценаристом фильма будет сам Войтинский. Никаких подробностей о сюжете фильма не приводится.
Ранее участник «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов анонсировал сериал о коллективе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru