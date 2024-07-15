СМИ: Режиссер Войтинский снимет фильм о группе «Звери»

Основатель группы «Звери», режиссер и продюсер Александр Войтинский снимет фильм о коллективе, сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

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По данным СМИ, кинолента будет называться «Все, что тебя касается».

Режиссером и сценаристом фильма будет сам Войтинский. Никаких подробностей о сюжете фильма не приводится.

Ранее участник «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов анонсировал сериал о коллективе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Официальная страница группы "Звери" в ВКонтакте, фотограф Алина Плинер
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