Фильм «Не одна дома» стал лидером кинопроката в России за выходные

Комедия Василия Свиридова «Не одна дома» возглавила кинопрокат в России и странах СНГ за 11-14 июля, следует из данных портала kinobusiness.com.

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За минувшие выходные картина, главные роли в которой сыграли блогеры Милана Хаметова и Давид Манукян, собрала 43,7 млн рублей. Вторым в списке лидеров проката оказался мультфильм Василия Ровенского «Большое путешествие: вокруг света» со сборами 20,8 млн рублей. За ним в рейтинге следует фильм ужасов «Астрал: ночной кошмар» с 19 млн рублей.

Среди картин, недоступных в кинотеатрах России и Белоруссии, максимальные сборы показал мультфильм Криса Рено и Патрика Делажа «Гадкий я - 4», который заработал 53,8 млн рублей. Вторым по популярности стал мультфильм «Головоломка-2» Келси Манна, он собрал 24,8 млн рублей.

Ранее «Гадкий я - 4» возглавил кинопрокат в СНГ, заработав 83,7 млн рублей.

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ФОТО: "Атмосфера кино" / стоп-кадр
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