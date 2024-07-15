Фильм «Не одна дома» стал лидером кинопроката в России за выходные
Комедия Василия Свиридова «Не одна дома» возглавила кинопрокат в России и странах СНГ за 11-14 июля, следует из данных портала kinobusiness.com.
За минувшие выходные картина, главные роли в которой сыграли блогеры Милана Хаметова и Давид Манукян, собрала 43,7 млн рублей. Вторым в списке лидеров проката оказался мультфильм Василия Ровенского «Большое путешествие: вокруг света» со сборами 20,8 млн рублей. За ним в рейтинге следует фильм ужасов «Астрал: ночной кошмар» с 19 млн рублей.
Среди картин, недоступных в кинотеатрах России и Белоруссии, максимальные сборы показал мультфильм Криса Рено и Патрика Делажа «Гадкий я - 4», который заработал 53,8 млн рублей. Вторым по популярности стал мультфильм «Головоломка-2» Келси Манна, он собрал 24,8 млн рублей.
Ранее «Гадкий я - 4» возглавил кинопрокат в СНГ, заработав 83,7 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru