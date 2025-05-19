«Страна так решила»: Шаман высказался о своем участии в «Интервидении»

Певец Шаман (Ярослав Дронов) прокомментировал свое участие в международном песенном конкурсе «Интервидение» в 2025 году. Видеообращение исполнителя опубликовал официальный Telegram-канал смотра.

Ранее стало известно, что Шаман представит Россию на конкурсе песни, который пройдет впервые в Москве 20 сентября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Страна так решила, и я очень рад и благодарен за доверие... Первым быть трудно, но и я не из робких. Уверен, что мы вместе пройдем этот путь», - подчеркнул артист.

По словам Шамана, для него большая честь стать участником «Интервидения», и в преддверии конкурса предстоит много работы.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что участие в «Интервидении» примут около 25 стран.

