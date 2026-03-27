Фильм «Емельяненко» получил гран-при фестиваля «Неизвестная Россия»

Жюри отметило ряд картин в семи номинациях — ленты были посвящены истории, культуре, науке и современным героям. В номинации «Открываем Россию заново» главный приз получил фильм «Лес. Хранитель жизни», который также удостоился специального приза Русского географического общества. Елена Кипер вручила приз зрительского жюри картине «Краснокнижник».



В категории «Производственно‑технологическое кино» победу одержал фильм «Капелька», а победителем зрительского жюри в этой категории стала лента «Шахта. Работа на глубине 400 метров под землёй» — её назвал в видеообращении писатель Александр Цыпкин.



Картина «Черкашины. Перформанс Перестройки» признана лучшей в номинации «История», а фильм «Сиреневый ветер Параджанова» победил в зрительском голосовании — об этом сообщил в видеообращении заслуженный артист России Евгений Маргулис.



В номинации «Научно‑популярное кино» награду получил фильм «Котлован», а зрительский приз достался ленте «Наука о жизни»: вручение прошло при участии Александра Пушного, а победителя объявил в видеообращении Сергей Малозёмов.



Главный приз в категории «Характер» достался фильму «Сказка про Жилабыла», а победителем зрительского жюри стал «Бесконечный день Владимира Каляева» — его назвал в видеообращении заслуженный артист РСФСР Леонид Каневский.



В номинации «Этнокультура» победила картина «Жизнь продолжается», а приз зрительского жюри получил фильм «Там, где живут ласточки» — эта же лента удостоилась специального приза «Москино».



Лучшей в заключительной номинации «Душа России» признали картину «Снабжая жизнью», а фильм «Хрупкое счастье» стал победителем зрительского голосования — его назвал в видеообращении народный артист России Юрий Стоянов. Специальный приз «Газпром‑Медиа Холдинга» вручили ленте «Наше хрупкое счастье».



Церемония завершилась неожиданным решением: генеральный директор НТВ Алексей Земский объявил второго победителя фестиваля — им стал фильм «Лес. Хранитель жизни» режиссёров Ирины Шапман и Владислава Гришина.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров сказал НСН, что жюри кинопремии «Ника» заслуженно разделило главные награды между тремя фильмами: «Ветер», «Пророк. История Александра Пушкина» и «Лермонтов».

