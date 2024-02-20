«Не читай мой дневник!»: Издатели раскрыли загадки перевода книги Курта Кобейна

Работа над книгой дневников лидера группы Nirvana Курта Кобейна велась три года и была полна споров и загадок, рассказала в интервью НСН руководитель направления «Музыка и спорт» редакции «Кладезь» издательства АСТ Мария Шебаршова.

Книга «Личные дневники лидера Nirvana» появилась в магазинах около месяца назад и первые семь тысяч ее экземпляров практически распроданы, сообщили ранее НСН в издательстве АСТ. Один из экземпляров уникальной книги в связи с 57-летием со дня рождения Кобейна разыгрывает Telegram-канал «Радиоточка НСН».