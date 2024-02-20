«Не читай мой дневник!»: Издатели раскрыли загадки перевода книги Курта Кобейна

Язык лидера Nirvana был богат сленгом и абстракциями, а некоторые фразы из его дневников были двусмысленными и вызывали споры у переводчиков, сказала в эфире НСН Мария Шебаршова.

Работа над книгой дневников лидера группы Nirvana Курта Кобейна велась три года и была полна споров и загадок, рассказала в интервью НСН руководитель направления «Музыка и спорт» редакции «Кладезь» издательства АСТ Мария Шебаршова.

Книга «Личные дневники лидера Nirvana» появилась в магазинах около месяца назад и первые семь тысяч ее экземпляров практически распроданы, сообщили ранее НСН в издательстве АСТ. Один из экземпляров уникальной книги в связи с 57-летием со дня рождения Кобейна разыгрывает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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«Работа над книгой заняла три года, контракт мы подписали в 2021 году. Перевод был сложный, потому что язык у Курта Кобейна специфичный: в чем-то абстрактный, отрывочный. Курт писал, в том числе, сленгом, иногда его фразы казались двусмысленными, нам пришлось над ними гадать. Нам даже пришлось подключить научного редактора, который давно является поклонником Nirvana и хорошо знает биографию Курта. Он нам помогал с решением спорных моментов во время перевода. Самой большой загадкой тогда была фраза: "Не читай мой дневник, когда меня не станет". Были споры, как ее лучше переводить», - сказала Шебаршова.

Она также рассказала о персонажах комиксов Кобейна.

«Помимо текстовых записей в дневниках Курта Кобейна сохранились его рисунки, наброски и даже дизайн будущих обложек альбомов группы. Кроме того, там были его комиксы с рисунками и полноценными текстами. Персонажами этих комиксов часто выступали его кумиры из детства, например, его любимый актер-каскадер, его любимый комик и даже персонаж комикса, который он давно читал», - отметила представитель издательства.

Шебаршова также назвала рок-группы и музыкантов, которых больше всего любят российские читатели.

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«У россиян большой интерес к книгам о Nirvana, потому что у Кобейна и его группы здесь очень много поклонников, которые до сих пор продолжают слушать их музыку. Например, книга барабанщика Нирваны Дейва Грола с его трогательными рассказами о группе и взглядах на творчество читателям очень понравилась. Дневники Курта Кобейна тоже привлекают читателей. Люди у нас вообще любят рок-направление. В числе самых популярных исполнителей, помимо Nirvana, которые заходит в виде книг, группы Queen. Depeche Mode. Rammstein и Black Sabbath с Оззи Осборном», - заключила собеседница НСН.

Музыкальный критик Илья Легостаев ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Курт Кобейн начал «эпоху гранжа» в рок-музыке, открыв дорогу к успеху многим альтернативным и неформальным музыкантам.

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