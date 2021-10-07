«Премия за нелюбовь к России». Лукьяненко о Нобеле по литературе

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что Нобелевская премия по литературе давно превратилась в политическую.

Нобелевская премия по литературе давно превратилась в политическую. И вручают ее за различные заслуги, в том числе, за нелюбовь к России. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

«Нобелевская премия уже давно не является литературной премией как таковой. Это абсолютно политическая премия, которая выдается за различные заслуги. Например, за нелюбовь к России и существующему в России государству. Так что быть сейчас лауреатом Нобелевской премии - это очень много что значит, но никаким образом к литературе не относится», - заявил фантаст.

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Ранее в интервью «Российской газете» Лукьяненко также называл Нобелевскую премию «сильно конъюнктурным» и «политическим» явлением.

«Может ли фантаст получить Нобелевскую премию? Может, в принципе. Если он при этом будет негром, "голубым" и одноногим, шанс у него есть. Хотя Сэмюэлю Дилэни это не помогло; это изумительный фантаст, как раз негр и "голубой". И к тому же он писал в 60-е годы, когда это было не очень актуально. Да и вообще, что такое Нобелевская премия по литературе? Это явление сильно конъюнктурное и «политическое», - заявлял писатель.

Присуждение Нобелевской премии по литературе состоится сегодня, 7 октября в режиме онлайн. Как считают букмекеры, в этом году хорошие шансы на получение премии есть у российской писательницы Людмилы Улицкой. Ее включили в пятерку самых вероятных кандидатов на победу.

Шансы Улицкой оцениваются как 12 к 1. Помимо нее в топ-5 находятся кенийский драматург Нгуги Ва Тхионго, румынский поэт и прозаик Мирча Кэртэреску, японский писатель Харуки Мураками и норвежец Юн Фоссе.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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