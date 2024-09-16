Триумф «Сёгуна»: Названы победители премии «Эмми»
76-я церемония вручения премии «Эмми» прошла в Лос-Анджелесе и ожидаемо завершилась триумфом сериала «Сёгун».
Историческая драма, основанная на одноимённом романе Джеймса Клавелла, была признана лучшим драматическим сериалом, а вместе с другими номинациями завоевала сразу 18 наград. Сериал был снят по заказу телеканала FX, его премьера состоялась в феврале 2024 года.
Премию «Эмми» за лучший комедийный сериал получили «Хитрости», лучшим мини-сериалом признали «Оленёнок».
Ранее сообщалось, что вышедший в начале сентября российский сериал «Комбинация», рассказывающий об истории успеха участниц одноименной советской поп-группы, за первый уикенд посмотрели более миллиона зрителей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru