Названы номинанты премии «Ника»
Российская академия кинематографических искусств объявила номинантов на национальную кинематографическую премию «Ника» по итогам 2019 года.
За звание лучшего фильма будут конкурировать «Француз» Андрея Смирнова, «Грех» Андрея Кончаловского, «Айка» Сергея Дворцевого, «Дылда» Кантемира Балагова и «Одесса» Валерия Тодоровского.
В списке номинантов в категории «Лучший режиссер» Андрей Смирнов, Сергей Дворцевой и Кантемир Балагов.
На звание лучшего актера претендуют Алексей Агранович («Юморист»), Александр Паль («Верность»), Алексей Вертков («Воскресенье») и Леонид Ярмольник («Одесса»). А на звание лучшей актрисы - Виктория Мирошниченко («Дылда»), Самал Еслямова («Айка») и Елена Сусанина («Керосин»).
Церемония вручения премии «Ника» состоится 29 марта.
На прошлой неделе были объявлены лауреаты французской кинопремии «Сезар». Награды в номинации «Лучший фильм» удостоена лента «Отверженные» режиссера Ладжа Ли.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Названы номинанты премии «Ника»
- США исключили из санкций две российские компании
- Путин предложил внести в Конституцию понятие брака как союза мужчины и женщины
- Путин предложил зафиксировать статус русского народа в Конституции
- ВОЗ: число заражений коронавирусом за пределами КНР выросло в 9 раз