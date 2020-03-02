Названы номинанты премии «Ника»

Российская академия кинематографических искусств объявила номинантов на национальную кинематографическую премию «Ника» по итогам 2019 года.

За звание лучшего фильма будут конкурировать «Француз» Андрея Смирнова, «Грех» Андрея Кончаловского, «Айка» Сергея Дворцевого, «Дылда» Кантемира Балагова и «Одесса» Валерия Тодоровского.

В списке номинантов в категории «Лучший режиссер» Андрей Смирнов, Сергей Дворцевой и Кантемир Балагов.