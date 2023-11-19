Названо имя победительницы конкурса «Мисс Вселенная»

Жительница Никарагуа Шейннис Паласиос стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная», сообщает Reuters.

«Мисс Россия» поедет на конкурс «Мисс Вселенная» в костюме Царевны-Лебедь

«Мисс Никарагуа», получившая титул в 23 года, стала обладательницей всемирного конкурса красоты, который проходил в Сальвадоре.

Корону вице-мисс получили гражданке Таиланда 27-летней Антонии Порсильд. Россию представляла победительница национального конкурса Маргарита Голубева. Она не вошла в Топ-20 самых красивых девушек планеты.

Ранее Юлия Шевченко из Анапы завоевала второе место на международном конкурсе красоты «Миссис Европа – 2023».40-летняя россиянка также стала «Первой вице-миссис Европа – 2023», передает ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса с российской стороны.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: x.com / @missuniverse
ТЕГИ:РоссияКонкурсКонкурс Красоты

Горячие новости

Все новости

партнеры