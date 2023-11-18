Россиянка стала второй на конкурсе красоты «Миссис Европа - 2023»

Юлия Шевченко из Анапы завоевала второе место на международном конкурсе красоты «Миссис Европа – 2023».40-летняя россиянка также стала «Первой вице-миссис Европа – 2023», передает ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса с российской стороны.

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Состязание состоялось в Стамбуле.

«Жительница Анапы Юлия Шевченко завоевала второе место на международном конкурсе красоты "Миссис Европа - 2023" (Mrs Europe 2023), став "Первой вице-миссис Европа - 2023"», – сообщает агентство.

С россиянкой конкурировали участницы из Болгарии, Латвии, Австрии, Нидерландов и других государств.

Юлия Шевченко занимается управлением нескольких отелей в Краснодарском крае, увлекается дизайном. Ей приятно было приятно занять второе место в международном конкурсе «несмотря на политическую ситуацию». Вице-миссис призналась, что полученный опыт оказался «крайне полезным».



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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
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