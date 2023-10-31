«Мисс Россия» поедет на конкурс «Мисс Вселенная» в костюме Царевны-Лебедь
Генеральный директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк заявила, что обладательница титула 2023 года Маргарита Голубева представит страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в костюме Царевны-Лебедь, сообщает РИА Новости.
По её словам, национальный костюм России был создан по мотивам русских сказок «из очень красивого французского кружева».
Беляк отметила, что шоу национальных костюмов, которое пройдёт 16 ноября, не является официальной частью смотра, однако «приковывает особое внимание зрителей».
«Мы уверены, что Маргарита с достоинством представит нашу великую страну на международном уровне», - заключила она.
Ранее «Мисс Россия-2023» Маргарита Голубева рассказала, что не смогла попасть в число участников шоу «Голос», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Мисс Россия» поедет на конкурс «Мисс Вселенная» в костюме Царевны-Лебедь
- В Сочи впервые за продолжительное время нашли краснокнижную ядовитую гадюку
- Студия «Смешарики» снимет первый игровой фильм по сценарию писателя Лукьяненко
- Евгений Петросян сыграет первую роль в кино
- В Анапе мужчине дали семь лет колонии за домогательства к девочкам в лагере
- ФСО проведет в Москве плановые тактико-специальные учения 1-3 ноября
- Арбенина спела о том, что «Бог ушел»
- Мишустин: на развитие Дальнего Востока в 2024 году заложили 80 млрд рублей
- Чичериной грозит пожизненное заключение на Украине
- Вертолет МИ-8 с десятью людьми на борту совершил вынужденную посадку в ЯНАО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru