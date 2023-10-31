«Мисс Россия» поедет на конкурс «Мисс Вселенная» в костюме Царевны-Лебедь

Генеральный директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк заявила, что обладательница титула 2023 года Маргарита Голубева представит страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в костюме Царевны-Лебедь, сообщает РИА Новости.

Представительница США победила в конкурсе «Мисс Вселенная»

По её словам, национальный костюм России был создан по мотивам русских сказок «из очень красивого французского кружева».

Беляк отметила, что шоу национальных костюмов, которое пройдёт 16 ноября, не является официальной частью смотра, однако «приковывает особое внимание зрителей».

«Мы уверены, что Маргарита с достоинством представит нашу великую страну на международном уровне», - заключила она.

Ранее «Мисс Россия-2023» Маргарита Голубева рассказала, что не смогла попасть в число участников шоу «Голос», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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