Названа возможная дата выхода фильма «Холоп 3»
Создатели фильма «Холоп» работают над третьей частью, сообщает РИА Новости.
Она может выйти в 2026 году, сообщил режиссер Клим Шипенко. По его словам, проект только разрабатывается.
Первая часть «Холопа» вышла в 2019 году, вторая - в 2024 году.
Полноценное возвращение Голливуда, которое вряд ли произойдет в ближайшее время, никак не «подвинет» российский контент, потому что за последнее время в России стали выпускать очень сильные и качественные фильмы. Об этом в беседе с НСН рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru