Названа возможная дата выхода фильма «Холоп 3»

Она может выйти в 2026 году, сообщил режиссер Клим Шипенко. По его словам, проект только разрабатывается.

Первая часть «Холопа» вышла в 2019 году, вторая - в 2024 году.

Полноценное возвращение Голливуда, которое вряд ли произойдет в ближайшее время, никак не «подвинет» российский контент, потому что за последнее время в России стали выпускать очень сильные и качественные фильмы. Об этом в беседе с НСН рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

