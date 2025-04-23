Названа возможная дата выхода фильма «Холоп 3»

Создатели фильма «Холоп» работают над третьей частью, сообщает РИА Новости.

«Один раз в год!»: Почему россияне редко ходят в кино

Она может выйти в 2026 году, сообщил режиссер Клим Шипенко. По его словам, проект только разрабатывается.

Первая часть «Холопа» вышла в 2019 году, вторая - в 2024 году.

Полноценное возвращение Голливуда, которое вряд ли произойдет в ближайшее время, никак не «подвинет» российский контент, потому что за последнее время в России стали выпускать очень сильные и качественные фильмы. Об этом в беседе с НСН рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Кино

Горячие новости

Все новости

партнеры