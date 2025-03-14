«Голливудский зритель ушел»: Как поменялась аудитория российских кинотеатров

Полноценное возвращение Голливуда, которое вряд ли произойдет в ближайшее время, никак не «подвинет» российский контент, потому что за последнее время в России стали выпускать очень сильные и качественные фильмы. Об этом в беседе с НСН рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

Режиссер Никита Михалков заявил, что санкции сыграли «великую роль» для России «во всех областях, и в кино тоже». «Важно, чтобы отмена этих санкций не сказалась на тех, кто в тяжелых условиях пахали, строгали…Чтобы не пришли на согретые места те, кто ушел после 2022 года. И это касается кинематографа тоже». Также Михалков заявил, что иностранное кино следует квотировать, чтобы «не было ощущения, что мы всеядны как поросята». Воронков посчитал возможным введение квот на очень ограниченное количество фильмов.

«Какое-либо квотирование может быть, но в очень ограниченном масштабе. Здесь я бы больше смотрел на квотирование не безвыборочное, а чтобы это было ограничение контента, связанное с идеологическим содержанием фильмов», - подытожил он.