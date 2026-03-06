Россияне в онлайн-знакомствах стали чаще отказываться от подарков к 8 Марта

По их словам, впервые подобные формулировки появились ещё перед 23 Февраля. Пользователи указывали, что вместо привязки к различным датам желают создать отношения с регулярным проявлением внимания.

«За несколько дней ситуативный статус «Люблю без повода» установили в своих профилях больше 1000 человек», - говорится в сообщении.

Ранее кандидат психологических наук Михаил Хорс заявил, что отказ от завышенных ожиданий позволит избежать разочарований из-за подарков на праздники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

