Россияне в онлайн-знакомствах стали чаще отказываться от подарков к 8 Марта

Пользователи онлайн-знакомств в России стали массово писать в своих анкетах о том, что не ждут каких либо подарков к 8 марта. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказали эксперты платформы Twinby.

В Госдуме предупредили жителей мегаполисов о мошенниках накануне 8 марта

По их словам, впервые подобные формулировки появились ещё перед 23 Февраля. Пользователи указывали, что вместо привязки к различным датам желают создать отношения с регулярным проявлением внимания.

«За несколько дней ситуативный статус «Люблю без повода» установили в своих профилях больше 1000 человек», - говорится в сообщении.

Ранее кандидат психологических наук Михаил Хорс заявил, что отказ от завышенных ожиданий позволит избежать разочарований из-за подарков на праздники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Россияне8 МартаПодаркиОнлайн

Горячие новости

Все новости

партнеры