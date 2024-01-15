Названа причина смерти актера Захаренкова

Президент Гильдии каскадеров и актер Александр Иншаков заявил, что его коллега Александр Захаренков умер в 39 лет от инсульта, сообщает «РЕН ТВ».

«Да, Захаренков умер, у него был инсульт», – указал он.

О смерти актера сообщил портал «Кино-театр.ру», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

