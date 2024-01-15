Названа причина смерти актера Захаренкова
15 января 202400:02
Президент Гильдии каскадеров и актер Александр Иншаков заявил, что его коллега Александр Захаренков умер в 39 лет от инсульта, сообщает «РЕН ТВ».
«Да, Захаренков умер, у него был инсульт», – указал он.
О смерти актера сообщил портал «Кино-театр.ру», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США и Британия нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене
- СМИ: провалились переговоры румынских фермеров с Минфином
- Названа причина смерти актера Захаренкова
- Полиция задержала трех человек за съемки пранков в московском метро
- Офис Зеленского выступил против заморозки конфликта на Украине
- Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон признался в алкоголизме
- CBS: Трампа поддерживают 69% сторонников республиканцев
- На юге Исландии из-за извержения вулкана загорелись дома
- В центре Белгорода появилось железобетонное укрытие
- Овечкин из-за травмы пропустит второй матч НХЛ подряд
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru