Названа причина смерти актера Захаренкова

Президент Гильдии каскадеров и актер Александр Иншаков заявил, что его коллега Александр Захаренков умер в 39 лет от инсульта, сообщает «РЕН ТВ».

«Да, Захаренков умер, у него был инсульт», – указал он.

О смерти актера сообщил портал «Кино-театр.ру», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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