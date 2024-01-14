Актер и каскадер Александр Захаренков умер в 38 лет
14 января 202417:57
Российский актер эпизодических ролей и каскадер Александр Захаренков скончался на 39-м году жизни.
О смерти актера сообщил портал «Кино-театр.ру». Информация о кончине появилась в профиле артиста.
Захаренко ушел из жизни 12 января. Причина смерти не называется.
Актер снялся в более чем 20 фильмах, включая российско-китайскую картину «Тайна печати дракона».
В пятницу, 12 января, стало известно о смерти заслуженного артиста России Сергея Гавлича, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актер и каскадер Александр Захаренков умер в 38 лет
- Командир бригады ВСУ пожаловался на критическую ситуацию с личным составом
- В Москве задержали бегавшего по крышам вагонов метро молодого человека
- Новым королем Дании стал Фредерик X
- «Нет музыки – нет денег»: Продукция западных лейблов возвращается к россиянам
- Сиделка Алена Делона написала заявление на его детей в прокуратуру
- В Новомосковске в 372 домах снизили температуру из-за аварии
- Мальдивы попросили Индию вывести военных к 15 марта
- Валерий Леонтьев вернулся на сцену после тяжелой болезни
- Роспотребнадзор допустил экономические мотивы заявлений о «болезни X»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru