Актер и каскадер Александр Захаренков умер в 38 лет

Российский актер эпизодических ролей и каскадер Александр Захаренков скончался на 39-м году жизни.

Заслуженный артист РСФСР Константин Желдин умер в 90 лет

О смерти актера сообщил портал «Кино-театр.ру». Информация о кончине появилась в профиле артиста.

Захаренко ушел из жизни 12 января. Причина смерти не называется.

Актер снялся в более чем 20 фильмах, включая российско-китайскую картину «Тайна печати дракона».

В пятницу, 12 января, стало известно о смерти заслуженного артиста России Сергея Гавлича, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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