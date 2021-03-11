Названа дата выхода последнего фильма с Джонни Деппом
Студия Saban Films опубликовала новый трейлер криминальной драмы «Город лжи», в которую главную роль исполнил Джонни Депп и Форест Уитакер, сообщает РИА Новости.
Они сыграли детектива и журналиста, расследующих убийство рэперов. Депп снялся в картине еще в 2017 году, однако в прокат картину было решено не выпускать из-за юридических проблем, связанных с Деппом. Речь идет о скандальном разводе актера с Эмбер Херд.
Теперь сообщается, что фильм появится на экранах кинотеатров 19 марта.
Напомним, известный датский актер Мадс Миккельсен заменит звезду Голливуда Джонни Деппа на съемочной площадке третьей части фильма «Фантастические твари», сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление киностудии Warner Bros. 55-летний Миккельсен сыграет роль злого волшебника, которую изначально отдали Джонни Деппу. Warner Bros уже начала съемки ленты, ее выход в прокат ожидается летом 2022 года.
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