Названа дата выхода последнего фильма с Джонни Деппом

Студия Saban Films опубликовала новый трейлер криминальной драмы «Город лжи», в которую главную роль исполнил Джонни Депп и Форест Уитакер, сообщает РИА Новости.

Они сыграли детектива и журналиста, расследующих убийство рэперов. Депп снялся в картине еще в 2017 году, однако в прокат картину было решено не выпускать из-за юридических проблем, связанных с Деппом. Речь идет о скандальном разводе актера с Эмбер Херд.