Названо имя актера на роль Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях»

Известный датский актер Мадс Миккельсен заменит звезду Голливуда Джонни Деппа на съемочной площадке третьей части фильма «Фантастические твари», сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление киностудии Warner Bros.

55-летний Миккельсен сыграет роль злого волшебника, которую изначально отдали Джонни Деппу. Warner Bros уже начала съемки ленты, ее выход в прокат ожидается летом 2022 года.

Студия Warner Bros. обратилась с просьбой к Джонни Деппу покинуть франшизу «Фантастические твари» после поражения актера в суде в деле против газеты The Sun. По данным издания, актер избивал свою бывшую жену Эмбер Херд.

Компания заплатит Деппу, который был занят в проекте один день, гонорар в полном объеме - около 10 млн. долларов.

