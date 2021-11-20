Названа дата прощания с актером Валерием Гаркалиным
Родные, коллеги и публика смогут проститься с народным артистом России Валерием Гаркалиным 23 ноября. Траурная церемония состоится в учебном театре Российского института театрального искусства — ГИТИСа.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора вуза Григория Заславского.
«Прощание пройдёт во вторник, 23 ноября, в учебном театре ГИТИСа», — сообщил ректор.
Где будет похоронен актер, скончавшийся на 68 году жизни, еще не известно.
Ранее стала известна причина смерти народного артиста. Валерий Гаркалин ушел из жизни из-за полиорганной недостаточности на фоне коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru