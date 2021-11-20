Названа причина смерти Гаркалина

Народный артист России Валерий Гаркалин умер от полиорганной недостаточности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

СМИ: заразившемуся коронавирусом Гаркалину могут ампутировать руку

«Накануне, 19 ноября состояние артиста постоянно ухудшалось. На фоне коронавируса у него развился пневматоракс, а потом внутренние органы стали отказывать один за другим», — рассказывают журналисты.

По их данным, актер скончался в 0:30 (мск).

О смерти Валерия Гаркалина сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Валерий Гаркалин // Пресс-служба парка «Зарядье»
ТЕГИ:КультураСмертьАктер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры