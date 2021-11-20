Названа причина смерти Гаркалина
20 ноября 202111:08
Народный артист России Валерий Гаркалин умер от полиорганной недостаточности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«Накануне, 19 ноября состояние артиста постоянно ухудшалось. На фоне коронавируса у него развился пневматоракс, а потом внутренние органы стали отказывать один за другим», — рассказывают журналисты.
По их данным, актер скончался в 0:30 (мск).
О смерти Валерия Гаркалина сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru