Названа причина смерти Гаркалина

«Накануне, 19 ноября состояние артиста постоянно ухудшалось. На фоне коронавируса у него развился пневматоракс, а потом внутренние органы стали отказывать один за другим», — рассказывают журналисты.

По их данным, актер скончался в 0:30 (мск).

О смерти Валерия Гаркалина сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

