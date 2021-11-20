Скончался актер Валерий Гаркалин

8 ноября сообщалось, что артиста экстренно прооперировали. Актер перенес операцию на плевральной полости грудной клетки.

Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом в начале октября в московскую ГКБ № 40 в Коммунарке. Его состояние ухудшалось с каждым днём, поражение лёгких достигло 85%. Артиста подключили к аппарату ЭВЛ, а затем ввели в искусственную кому.

Ранее сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на источник в сфере здравоохранения сообщил, что у Гаркалина «диагностирован тромбоз артерий верхних конечностей» и если он будет прогрессировать, то не исключена ампутация левой руки. Однако агент народного артиста РФ Валерия Гаркалина Наталья Теплова заявила, что информация в СМИ об угрозе ампутации руки у артиста не соответствует действительности.

Москвич Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года. После окончания режиссерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС) в 1988 году служил актером Московского академического театра сатиры. Он сыграл в театральных спектаклях «Трехгрошовая опера», «Ревизор» и других. Зрители запомнят его работы в кинолентах «Ширли-мырли», «Ландыш серебристый», в многосерийном фильме «Белые одежды». Всего на счету актера более 70 киноработ.

