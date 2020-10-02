Названа больше всех заработавшая актриса в 2020 году

Самой высокооплачиваемой актрисой 2020 года стала София Вергара, исполняющая главную роль в сериале «Современная семья». Рейтинг составлен журналом Forbes.

По его данным, 48-летняя Вергара заработала $43 млн. В эту сумму также входят доходы, получаемые ею от рекламных кампаний, а также от участия в шоу America's Got Talent.

На второй строчке рейтинга находится Анджелина Джоли с годовым доходом в $35,5 млн. Практически все ее доходы от съемок в фильмах.

Тройку лидеров замыкает Галь Гадот, снявшаяся в фильме «Чудо-женщина: 1984». Она заработала за нынешний год $31,5 млн.

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В десятку самых богатых в этом году попали Мелисса МакКарти, Мэрил Стрип, Эмили Блант, Николь Кидман, Эллен Помпео, Элизабет Мосс и Виола Дэвис.

Издание отмечает, что общий заработок актрис составил $254 млн, что на 20% меньше чем годом раньше. По мнению Forbes, связано это с закрытием кинотеатров из-за пандемии коронавируса.

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