Стало известно о новых участниках фильма Тимура Бекмамбетова для Universal
Рэпер Ice Cube и Патрик Айелло, который станет вторых продюсером нового screenlife-фильма Тимура Бекмамбетова, примут участие в проекте, который режиссер снимает для студии Universal. Об этом сообщает РИА Новости.
Темой фильма станут личная свобода и внешний контроль. Лента снимается в жанре научно-фантастического триллера. Проект еще не получил название. К съемкам создатели приступят в конце сентября. Режиссером фильма является Рич Ли, автором сценария - Кеннет Гольд.
По контракту Бекмамбетов снимет для Universal пять картин в технологии screenlife. Это ноу-хау разработано режиссером. Действие картины разворачивается на экране компьютера или смартфона. При этом съемочный процесс также можно контролировать с монитора, что позволяет соблюдать социальную дистанцию всем его участникам и работать прямо из дома, отмечает сообщает Collider.
Напомним, Ice Cube (О’Ши Джексон) американский рэпер. Он также снимается в фильмах как актер и режиссер, пишет сценарии и музыку. Один из первых представителей гангста-рэпа, экс-участник N.W.A.
Тимур Бекмамбетов снял первый фильм в технологии screenlife в 2015 году – «Убрать из друзей». При бюджете в один миллион долларов лента набрала 65 миллионов. Не менее успешным стал и другой аналогичный фильм – «Поиск» с прокатной кассой в 75 миллионов долларов.
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