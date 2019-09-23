Кинопробы: Собчак снимется в новом сериале Богомолова

Ксения Собчак сыграет одну из ролей в новом сериале своего супруга Константина Богомолова. По сообщениям видеосервиса Start, главные роли в сериале «Хороший человек» исполнят Никита Ефремов и Юлия Снигирь. В основу сценария легла реальная история бывшего лейтенанта МВД Михаила Попкова, который стал известен, как «ангарский маньяк».

Как напоминает РИА ФАН, он был задержан в 2012 году по подозрению в 29 убийствах женщин в Иркутской области. Их он совершил в период с ноября 1994 года по 2000 год. В 2015-ом суд приговорил мужчину к пожизненному заключению. Впоследствии Попкова, который начал убивать, еще работая в МВД, признали виновным еще в 60 преступлениях.