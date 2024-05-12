Назван победитель «Евровидения-2024»
12 мая 202401:52
Победителем «Евровидения-2024» стал представитель Швейцарии певец Nemo.
За победу боролись 26 стран, включая государства «Большой пятерки» - Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, а также победительница прошлого года Швеция.
Ранее сообщалось, что перед вторым полуфиналом в Швеции начался митинг против выступления Израиля на «Евровидении-2024».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Белоусов и Абрамченко не войдут в состав нового правительства РФ
- Уйба: Жителям обрушившегося дома в Печоре компенсируют потерю имущества
- Назван победитель «Евровидения-2024»
- В НАТО заявили, что альянс не планирует ввод войск на Украину
- Захарова: Украина приурочила теракты в ДНР и ЛНР к юбилею референдума 2014 года
- Представлен трейлер фильма-концерта певицы Леди Гаги
- Почти 30 человек пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ
- Автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете в ДНР
- Участницу «Евровидения» от Израиля Голан внесли в базу «Миротворец»
- ЦАХАЛ: Больше 300 тысяч палестинцев эвакуировались из Рафаха
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru