Назван победитель «Евровидения-2024»

Победителем «Евровидения-2024» стал представитель Швейцарии певец Nemo.

Участницу «Евровидения» от Израиля Голан внесли в базу «Миротворец»

За победу боролись 26 стран, включая государства «Большой пятерки» - Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, а также победительница прошлого года Швеция.

Ранее сообщалось, что перед вторым полуфиналом в Швеции начался митинг против выступления Израиля на «Евровидении-2024».

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ФОТО: TT News Agency / ТАСС
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