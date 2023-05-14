Назван победитель «Евровидения-2023»

Стал известен победитель песенного конкурса «Евровидение-2023», это исполнительница Лорин, представляющая Швецию.

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Она выступила с композицией Tattoo. По сумме голосов от зрителей и от жюри она набрала 583 балла.

На втором месте оказалась Käärijä из Финляндии (526 баллов).

В финале конкурса выступили 26 стран.

Как стало известно ранее, президент Украины Владимир Зеленский недоволен проведением музыкального конкурса «Евровидение» в Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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