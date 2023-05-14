Назван победитель «Евровидения-2023»
14 мая 202303:01
Стал известен победитель песенного конкурса «Евровидение-2023», это исполнительница Лорин, представляющая Швецию.
Она выступила с композицией Tattoo. По сумме голосов от зрителей и от жюри она набрала 583 балла.
На втором месте оказалась Käärijä из Финляндии (526 баллов).
В финале конкурса выступили 26 стран.
Как стало известно ранее, президент Украины Владимир Зеленский недоволен проведением музыкального конкурса «Евровидение» в Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru