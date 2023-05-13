Зеленский не поддержал проведение «Евровидения» в Британии
Президент Украины Владимир Зеленский недоволен проведением музыкального конкурса «Евровидение» в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.
«Мое мнение заключалось в том, что если мы не можем провести "Евровидение", то оно должно состояться в одной из стран, которые граничат с нами, таких как Словакия, Польша или любая другая страна», — цитирует Зеленского издание.
Политик пояснил, что предпочел бы государство «поблизости», куда украинцам было бы легко добраться. Вместе с тем Зеленский отметил, что испытывает большое уважение к Британии и ее гражданам.
Ранее стало известно, что Украина, которая победила на «Евровидении» в 2022 году, из-за боевых действий в стране не сможет принять конкурс в 2023-м. Мероприятие перенесли в британский Ливерпуль.
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