Зеленский не поддержал проведение «Евровидения» в Британии

«Мое мнение заключалось в том, что если мы не можем провести "Евровидение", то оно должно состояться в одной из стран, которые граничат с нами, таких как Словакия, Польша или любая другая страна», — цитирует Зеленского издание.

Политик пояснил, что предпочел бы государство «поблизости», куда украинцам было бы легко добраться. Вместе с тем Зеленский отметил, что испытывает большое уважение к Британии и ее гражданам.

Ранее стало известно, что Украина, которая победила на «Евровидении» в 2022 году, из-за боевых действий в стране не сможет принять конкурс в 2023-м. Мероприятие перенесли в британский Ливерпуль.

