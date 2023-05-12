Люксембург вернется на «Евровидение» спустя 30 лет
Люксембург объявил о возвращении на сцену «Евровидения» спустя 30 лет после последнего участия в музыкальном конкурсе.
Оргкомитет конкурса опубликовал видеоролик на своем YouTube-канале, в котором показаны все пять победителей: Жан-Клод Паскаль с песней Nous Les Amoureux, Франс Галль - Poupee de cire, poupee de son, Вики Леандрос - Apres Toi, Анна-Мария Давид - Tu te reconnaitras.
Все пять песен, победившие на конкурсе в период с 1961 по 1973 годы написаны на французском языке. На сегодняшний день герцогство делит с Францией, Великобританией и Нидерландами третье место среди самых титулованных стран Европы в песенном конкурсе.
Причиной отказа от участия на «Евровидении» стали неудачные выступления в 80-е годы.
Ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении с видеообращением в финале «Евровидения», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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