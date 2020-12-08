Назначен новый худрук театра Джигарханяна
Новым художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна стал Сергей Газаров. О назначении говорится на официальном сайте мэра Москвы.
Нового худрука представил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.
Сергей Газаров в 1991 году организовал частную кинокомпанию «Никита и Пётр». С 1998 по 2001 год он занимал пост главного режиссёра театра под руководством Джигарханяна.
Ранее сообщалось, что коллектив Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна собирается попросить столичный департамент культуры назначить Газарова своим худруком после смерти основателя, передает РЕН ТВ.
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