Навальный назвал покровскую колонию «дружелюбным концлагерем»
Оппозиционер Алексей Навальный подтвердил, что находится в исправительной колонии №2 (ИК-2) в городе Покров Владимирской области. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
По словам Навального, он содержится в «Секторе усиленного контроля А». Кроме того, оппозиционер заявил, что не увидел в колонии «никакого насилия и даже намека на него».
«Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы <...> Я так себе и называю свой новый дом - "наш дружелюбный концлагерь". Режим, устав, распорядок дня. Буквальное выполнение бесконечных правил. Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается», — сообщил Навальный.
Между тем, защитники политика сообщили журналистам, что Навальный содержится в карантинной камере ИК-2. По словам адвоката Ольги Михайловой, вместе с ним находятся еще шесть осужденных, а сам политик «бодр и весел», сообщает «Свободная пресса».
Суд в Москве 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и приговорил к 3,5 года заключения, напоминает телеканал «360». Политик проведет в колонии 2 года и 8 месяцев.
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