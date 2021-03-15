Навальный назвал покровскую колонию «дружелюбным концлагерем»

По словам Навального, он содержится в «Секторе усиленного контроля А». Кроме того, оппозиционер заявил, что не увидел в колонии «никакого насилия и даже намека на него».

«Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы <...> Я так себе и называю свой новый дом - "наш дружелюбный концлагерь". Режим, устав, распорядок дня. Буквальное выполнение бесконечных правил. Мат и жаргонные слова запрещены. И этот запрет строго соблюдается», — сообщил Навальный.

Между тем, защитники политика сообщили журналистам, что Навальный содержится в карантинной камере ИК-2. По словам адвоката Ольги Михайловой, вместе с ним находятся еще шесть осужденных, а сам политик «бодр и весел», сообщает «Свободная пресса».

Суд в Москве 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и приговорил к 3,5 года заключения, напоминает телеканал «360». Политик проведет в колонии 2 года и 8 месяцев.

