Политолог: Навальный переплюнул Володина и Матвиенко

«Совет Федерации на сегодня – структура неполитическая. С точки зрения политического процесса на ситуацию в стране влияют Путин, Кремль, во вторую очередь силовики, затем идут Навальный и прочая несистемная оппозиция, в четвертую очередь – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, Государственная дума (во главе с Володиным). Совет Федерации (во главе с Матвиенко) – это просто место, которому доверяют время от времени поддакивать и выступать задним планом, что-то сродни ОНФ. Ну еще это место, куда приходят люди, чтобы иметь более-менее солидный статус. То есть здесь решаются не политические задачи, а проблемы личного статуса. Потому все эти отставки важны только для самих этих людей», - заявил политолог.

Мысль Галямина развил в интервью НСН политолог Дмитрий Орешкин, который назвал верхнюю палату парламента лоббистской структурой.

«Наверное, старенького такого Рыжкова уберут, кого-то поставят. А что от этого меняется? В Совете Федерации 165 сенаторов, заменят троих. А что вообще зависит от Совета Федерации? В нем в основном сидят люди, которые занимаются лоббированием региональных или более широких интересов. Мы слишком много чести оказываем этому событию. Вот у вас на шахматной доске пешки выточены из бука или из дуба. Велика ли разница? И никакого отношения к трансферу власти эта ситуация не имеет», - заявил Орешкин.

В сентябре в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 11 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ.

