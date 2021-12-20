Националисты попытались сорвать концерт Басты в Киеве
Националисты попытались сорвать концерт российского рэпера Басты в Киеве. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Обозреватель».
По данным источника, митингующие собрались возле клуба StereoPlaza с плакатами «Нет московской экспансии в Украине», «Московские исполнители – московские танки», «Баста = Путин». Протестующие также зажгли файеры.
Они выступили против проведения концерта, ссылаясь на то, что Баста является «пророссийским» исполнителем, так как в обход Украины посещал Крым и снимался в фильме «Крымский мост».
Ранее Крымско-татарский ресурсный центр (КРЦ) обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием запретить въезд в страну российским артистам Ёлке, Ирине Воробьевой (Круг) и Василию Вакуленко (Баста).
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