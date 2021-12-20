Националисты попытались сорвать концерт Басты в Киеве

Они выступили против проведения концерта, ссылаясь на то, что Баста является «пророссийским» исполнителем, так как в обход Украины посещал Крым и снимался в фильме «Крымский мост».

Ранее Крымско-татарский ресурсный центр (КРЦ) обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) с требованием запретить въезд в страну российским артистам Ёлке, Ирине Воробьевой (Круг) и Василию Вакуленко (Баста).