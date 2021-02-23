Наталья Селезнева рассказала, что у Градовой «странно сложилась жизнь»
Российская актриса Наталья Селезнева прокомментировала смерть заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой, отметив, что у той «странно сложилась жизнь», сообщает «Пятый канал».
«Она пришла к нам в театр, она была в расцвете сил, и красивая очень и играла много, и зрители ее любили за «Семнадцать мгновений весны», - сообщила Селезнева, отметив, что окружающие относились к Градовой с симпатией.
Ее уход из театра отрицательно повлиял на артистку, считает Селезнева.
Напомним, Градова скончалась от инсульта. Накануне смерти артистка чувствовала себя нормально, несмотря на имевшиеся хронические заболевания, в том числе - диабет.
Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве.
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