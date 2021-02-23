Наталья Селезнева рассказала, что у Градовой «странно сложилась жизнь»

Российская актриса Наталья Селезнева прокомментировала смерть заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой, отметив, что у той «странно сложилась жизнь», сообщает «Пятый канал».

«Она пришла к нам в театр, она была в расцвете сил, и красивая очень и играла много, и зрители ее любили за «Семнадцать мгновений весны», - сообщила Селезнева, отметив, что окружающие относились к Градовой с симпатией.

Стала известна причина смерти актрисы Екатерины Градовой

Ее уход из театра отрицательно повлиял на артистку, считает Селезнева.

Напомним, Градова скончалась от инсульта. Накануне смерти артистка чувствовала себя нормально, несмотря на имевшиеся хронические заболевания, в том числе - диабет.

Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве.

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