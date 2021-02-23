Наталья Селезнева рассказала, что у Градовой «странно сложилась жизнь»

Российская актриса Наталья Селезнева прокомментировала смерть заслуженной артистки РСФСР Екатерины Градовой, отметив, что у той «странно сложилась жизнь», сообщает «Пятый канал».

«Она пришла к нам в театр, она была в расцвете сил, и красивая очень и играла много, и зрители ее любили за «Семнадцать мгновений весны», - сообщила Селезнева, отметив, что окружающие относились к Градовой с симпатией.