Стала известна причина смерти актрисы Екатерины Градовой

Российская артистка Екатерина Градова скончалась от инсульта, сообщает «МК со ссылкой на источник, близкий к семье актрисы.

Накануне смерти артистка чувствовала себя нормально, несмотря на имевшиеся хронические заболевания, в том числе - диабет.

Прибывшие на вызов медики сообщили, что у артистки случился инсульт.

Скончалась актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт

Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Училась в Московском институте иностранных языков, а также школе-студии МХАТ. Первым мужем артистки был народный артист РСФСРАндрей Мироновым, в браке с которым у неё родилась дочь Мария Миронова, актриса кино и театра.

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ФОТО: pixabay.com
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