Гай Ричи снимет новый боевик с Натали Портман

Британский режиссер Гай Ричи снимет фильм «Источник вечной молодости» (Fountain of Youth) для Apple. Об этом пишет издание Deadline.

Netflix разместил первые кадры из сериала «Джентльмены» по мотивам ленты Гая Ричи

Главными героями нового боевика станут брат и сестра, которые приняли участие в масштабном ограблении. Они разыскивают родник, который по легенде может подарить вечную жизнь.

Сценарий к ленте напишет Джеймс Вандербильт, известный по фильмам «Зодиак» Дэвида Финчера и «Новый Человек-паук» Марка Уэбба. В новинке снимутся Джон Красински и Натали Портман. Работу над фильмом планируют начать в первом квартале года.

Ранее стало известно, что в 2024 году на экраны выйдет фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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