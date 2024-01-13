Гай Ричи снимет новый боевик с Натали Портман
Британский режиссер Гай Ричи снимет фильм «Источник вечной молодости» (Fountain of Youth) для Apple. Об этом пишет издание Deadline.
Главными героями нового боевика станут брат и сестра, которые приняли участие в масштабном ограблении. Они разыскивают родник, который по легенде может подарить вечную жизнь.
Сценарий к ленте напишет Джеймс Вандербильт, известный по фильмам «Зодиак» Дэвида Финчера и «Новый Человек-паук» Марка Уэбба. В новинке снимутся Джон Красински и Натали Портман. Работу над фильмом планируют начать в первом квартале года.
Ранее стало известно, что в 2024 году на экраны выйдет фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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