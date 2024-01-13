Гай Ричи снимет новый боевик с Натали Портман

Главными героями нового боевика станут брат и сестра, которые приняли участие в масштабном ограблении. Они разыскивают родник, который по легенде может подарить вечную жизнь.

Сценарий к ленте напишет Джеймс Вандербильт, известный по фильмам «Зодиак» Дэвида Финчера и «Новый Человек-паук» Марка Уэбба. В новинке снимутся Джон Красински и Натали Портман. Работу над фильмом планируют начать в первом квартале года.

Ранее стало известно, что в 2024 году на экраны выйдет фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

