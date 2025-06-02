Наследники Летова отказались от идеи установки памятника музыканту
Скульптор Мейрам Баймуханов рассказал НСН, что на создание памятника Егору Летову его вдохновили музыкальные кассеты из 90-х.
Наследники лидера панк-группы «Гражданская оборона» Егора Летова отказались от идеи устанавливать ему памятник в Омске, рассказал НСН скульптор Мейрам Баймуханов.
Ранее памятник Летову предложили установить в центре пруда в городском парке 30-летия ВЛКСМ. Скульпторы Мейрам Баймуханов и Антон Козлов представили эскиз, однако позднее родственники перехотели устанавливать монумент в честь музыканта.
«Для меня, как для человека, который родился в Омске, фигура Летова очень значимая. В любом плейлисте, каким бы он ни был, попадается что-то от Летова. Создать памятник Летову было нашей (с моим одноклассником мозаичистом Антоном Козловым) инициативой. Мы с Антоном в 90-е обменивались кассетами, которые впоследствии и стали прообразом эскиза памятника. Поначалу мы сделали кассету с фигурой Летова, но родственники музыканта забраковали этот вариант. Тогда мы пошли другим путем, выложив кассеты в хаотичном порядке, что олицетворяло ломанную стену сибирского панка. Однако наследники в итоге и вовсе отказались от установки памятника. Работа прекратилась, все осталось только на бумаге. Я считаю, что этот вопрос закрыт. Нет так нет», - сказал собеседник НСН.
Ранее один из создателей комикса о Егоре Летове Дмитрий Чинов рассказал НСН о мечте снять фильм о музыканте.
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