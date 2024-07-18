СМИ: Колин Фёрт получил роль в новом фильме Гая Ричи
18 июля 202411:04
Обладатель премии «Оскар», британский актер Колин Фёрт получил роль в новом фильме режиссера Гая Ричи о молодом Шерлоке Холмсе, сообщает «Variety».
Уже известно, что Фёрт сыграет сэра Буцефала Ходжа, а главную роль сыщика исполнит Хиро Файнс Тиффин. Все остальные подробности пока держатся в тайне. В основе сценария будущего фильма – ряд произведений британского писателя Энди Лэйна, посвященных юности Шерлока Холмса.
Ранее стало известно, что Гай Ричи снимет сериал о молодом Шерлоке Холмсе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru