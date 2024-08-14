СМИ: Сериал Гая Ричи «Джентльмены» продлили на второй сезон
14 августа 202418:24
Сериал американского режиссера Гая Ричи «Джентельмены» продлили на второй сезон, сообщает Variety.
По данным издания, исполнителей главных ролей телешоу Тео Джеймс и Кая Скоделарио задействуют и во второй части, которая будет состоять из восьми эпизодов. Гай Ричи будет не только режиссером, но и сценаристом новых серий, которые выйдут на стриминг-сервисе Netflix.
Ранее стало известно, что сериал «Дом дракона» продлили на третий сезон, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru