СМИ: Сериал Гая Ричи «Джентльмены» продлили на второй сезон

По данным издания, исполнителей главных ролей телешоу Тео Джеймс и Кая Скоделарио задействуют и во второй части, которая будет состоять из восьми эпизодов. Гай Ричи будет не только режиссером, но и сценаристом новых серий, которые выйдут на стриминг-сервисе Netflix.

Ранее стало известно, что сериал «Дом дракона» продлили на третий сезон, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

