«НАШЕ Радио» начало вещание в Белореченске и Кропоткине

«НАШЕ Радио» зазвучало ещё в двух городах Краснодарского края. Об этом заявили представители музыкальной станции.

«НАШЕ Радио» начало вещание в Липецке на частоте 91.7 FM

Уточняется, что радиостанция начала вещание в Белореченске. Наслаждаться эфиром на частоте 105,9 FM смогут более 55 тысяч местных жителей.

Также настроиться на «НАШЕ Радио» смогут почти 75 тысяч жителей Кропоткина, на частоте 91,9 FM.

Ранее Радио JAZZ, как и «НАШЕ Радио» входящее в ЗАО «Мультимедиа Холдинг», стало победителем в федеральном конкурсе и выиграло частоту в Санкт-Петербурге - 96.4 FM, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Машковский
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