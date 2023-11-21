«НАШЕ Радио» начало вещание в Белореченске и Кропоткине

Уточняется, что радиостанция начала вещание в Белореченске. Наслаждаться эфиром на частоте 105,9 FM смогут более 55 тысяч местных жителей.

Также настроиться на «НАШЕ Радио» смогут почти 75 тысяч жителей Кропоткина, на частоте 91,9 FM.

Ранее Радио JAZZ, как и «НАШЕ Радио» входящее в ЗАО «Мультимедиа Холдинг», стало победителем в федеральном конкурсе и выиграло частоту в Санкт-Петербурге - 96.4 FM, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».