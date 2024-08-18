Съемки пятой части «Джона Уика» начнутся в 2025 году

Производство пятой части боевика «Джон Уик» начнется в следующем году, заявил инсайдер Дэниэл Рихтман. Об этом пишет издание World of reel.

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Главную роль вновь сыграет Киану Ривз. Премьера фильма состоится в конце 2026 года.

Подробности сюжета пока не раскрываются.

Последний на текущий момент фильм серии вышел в 2023 году. Картина собрала в прокате более $440 миллионов, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/keanu_reeves_demons
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