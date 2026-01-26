По мультфильму «Приключения поросенка Фунтика» снимут игровое кино

Уточняется, что главный герой картины предстанет не в образе поросенка, а будет обычным мальчиком. Создатели проекта намерены выбрать юного актера с помощью открытого всероссийского кастинга. Принять участие в нем смогут дети от 7 до 11 лет ростом до 150 сантиметров. Съемки планируют начать уже весной 2026 года.

Четырехсерийный мультфильм «Приключения поросенка Фунтика» Анатолия Солина выходил в 1986–1988 годах. Сценарий основан на двухактной пьесе Валерия Шульжика и Юрия Фридмана «Четвертый поросенок» (1976).

Ранее сообщалось, что телекомпания НТВ, киностудия «Союзмультфильм» и кинокомпания «Темп» снимут полнометражный художественный фильм «Ну, погоди!». Ожидается, что картина выйдет в прокат в 2028 году, передает «Радиоточка НСН».

