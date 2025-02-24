Евросоюз ввел санкции против Дирекции выставки достижений «Россия»
Под санкции Евросоюза попала Автономная некоммерческая организация (АНО) Дирекция выставки достижений «Россия», сообщил официальный журнал Евросоюза.
Указывается, что усилиями АНО были организованы международная выставка и форум «Россия», сейчас организация занимается управлением Национальным центром «Россия».
По мнению представителей ЕС, якобы на выставках территории Украины представили как территории России.
Ранее Евросоюз объявил о вводе санкций в отношении юмориста и шоумена Михаила Галустяна, а также теле- и радиоведущей Юлии Барановской. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru