Евросоюз ввел санкции против Дирекции выставки достижений «Россия»

Под санкции Евросоюза попала Автономная некоммерческая организация (АНО) Дирекция выставки достижений «Россия», сообщил официальный журнал Евросоюза.

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Указывается, что усилиями АНО были организованы международная выставка и форум «Россия», сейчас организация занимается управлением Национальным центром «Россия».

По мнению представителей ЕС, якобы на выставках территории Украины представили как территории России.

Ранее Евросоюз объявил о вводе санкций в отношении юмориста и шоумена Михаила Галустяна, а также теле- и радиоведущей Юлии Барановской. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
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