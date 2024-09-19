Гай Ричи, Достоевский и «КиШ»: Что будут смотреть россияне в новом сезоне

Впервые названа дата премьеры сериала Владимира Мирзоева «Преступление и наказание». Первые четыре серии выйдут 26 октября, еще четыре - в ноябре.

В Москве проходит презентация нового сезона видеосервиса «Кинопоиск», передает корреспондент НСН.

Было объявлено, что в октябре закончатся съемки фильма «Король и Шут», в 2025 году в России покажут новый фильм «Вне закона» Гая Ричи, созданный при российском участии.

Режиссер «Преступления и наказания» Мирзоев: Каждый человек имеет шанс «воскреснуть»

Кроме того, место действия сериала «Беспринципные» в будущем году переместится с Патриарших прудов в Санкт-Петербург, а «Мажор» отправится в Дубай.

В сериале «Монастырь 2» сыграет актер Марк Эйдельштейн, а про главную героиню первой части Настю Ивлееву ничего пока неизвестно.

Впервые была названа дата премьеры сериала Владимира Мирзоева «Преступление и наказание». Первые четыре серии выйдут 26 октября, еще четыре - в ноябре. А первая серия славянского аниме «Киберслав» выйдет уже этой зимой. Осенью 2025 года выйдет сериал «Майор Гром», а потом появятся и другие сериалы по комиксам Bubble.

Ранее режиссер Владимир Мирзоев рассказал НСН, что в Москве прошли премьерные показы иммерсивного шоу «Преступление и наказание», в котором появился новый вид искусства на пересечении кинематографа, компьютерной игры и виртуальной реальности.

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ФОТО: НСН / Михаил Мустафаев

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