Гай Ричи, Достоевский и «КиШ»: Что будут смотреть россияне в новом сезоне

Кроме того, место действия сериала «Беспринципные» в будущем году переместится с Патриарших прудов в Санкт-Петербург, а «Мажор» отправится в Дубай.



В сериале «Монастырь 2» сыграет актер Марк Эйдельштейн, а про главную героиню первой части Настю Ивлееву ничего пока неизвестно.



Впервые была названа дата премьеры сериала Владимира Мирзоева «Преступление и наказание». Первые четыре серии выйдут 26 октября, еще четыре - в ноябре. А первая серия славянского аниме «Киберслав» выйдет уже этой зимой. Осенью 2025 года выйдет сериал «Майор Гром», а потом появятся и другие сериалы по комиксам Bubble.



Ранее режиссер Владимир Мирзоев рассказал НСН, что в Москве прошли премьерные показы иммерсивного шоу «Преступление и наказание», в котором появился новый вид искусства на пересечении кинематографа, компьютерной игры и виртуальной реальности.

