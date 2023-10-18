Народному артисту России Сергею Безрукову исполнилось 50 лет
Актеру театра и кино, народному артисту РФ Сергею Безрукову 18 октября исполнилось 50 лет.
Артист является художественным руководителем Московского Губернского театра и возглавляет актерскую мастерскую во Всероссийском государственном университете кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК).
Широкую известность Безруков получил в 2002 году с выходом сериала «Бригада». Актер сыграл роль криминального авторитета Саши Белого.
В 28 лет Безруков стал заслуженным артистом России. Спустя семь лет получил звание народного артиста.
Перед зрителями актер представал в образе Александра Пушкина, Сергея Есенина и Владимира Высоцкого. Артист признавался, что соглашаться на такие роли ему было нелегко.
В 2018 году Безруков основал рок-группу «Крестный папа». Стать музыкантом он мечтал с детства.
Ранее Безрукова включили в состав Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, напоминает «Радиоточка НСН».
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