Народному артисту России Сергею Безрукову исполнилось 50 лет

Артист является художественным руководителем Московского Губернского театра и возглавляет актерскую мастерскую во Всероссийском государственном университете кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК).

Широкую известность Безруков получил в 2002 году с выходом сериала «Бригада». Актер сыграл роль криминального авторитета Саши Белого.

В 28 лет Безруков стал заслуженным артистом России. Спустя семь лет получил звание народного артиста.

Перед зрителями актер представал в образе Александра Пушкина, Сергея Есенина и Владимира Высоцкого. Артист признавался, что соглашаться на такие роли ему было нелегко.

В 2018 году Безруков основал рок-группу «Крестный папа». Стать музыкантом он мечтал с детства.

Ранее Безрукова включили в состав Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, напоминает «Радиоточка НСН».

