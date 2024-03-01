«Напомнила о себе»: Выпуск нового альбома Пугачевой назвали имитацией деятельности

«Альбом готовился давно, задолго до спецоперации и всех последующих событий. Нельзя сказать, что Пугачева специально, вопреки всему выпустила его сейчас, когда огребла кучу хейта. Она решила показать, что еще певица, что еще что-то в этой жизни значит, что еще как будто бы что-то делает, хотя, конечно, новых песен Пугачева не записывает, она давно покинула сцену. Думаю, что она сделала это и для себя, и для публики, потому что многие люди, которые хейтят сегодня Пугачеву, не застали ее, когда она активно выступала, давала концерты, многие молодые люди знают ее просто как супругу Максима Галкина (внесен Минюстом России в список физлиц-иноагентов). Концерт в Кремле все-таки был относительно недавно, но этот был финальный концерт в карьере Пугачевой как певицы», — сказал Полупанов.

Собеседник НСН отметил, что, несмотря на позицию Пугачевой и ее личность, в России осталось много поклонников ее песен, написанных именитыми авторами.

«Песни уехавшей Пугачевой были написаны замечательными композиторами, прекрасными поэтами, которые ни в чем не виноваты, тем же Александром Зацепиным, который сегодня живет и работает в Москве, Игорем Николаевым, Раймондом Паулсом, Давидом Тухмановым. Она исполняет не свои песни, а других композиторов. Думаю, что отчасти цель выпуска альбома — показать, что эти авторы живут, творят. Это хорошие песни, вне зависимости от личности самой Пугачевой; знаю много случаев, когда автор сочинил хорошую мелодию, но сам он — откровенно плохой человек. Альбом, конечно, найдет своего слушателя, есть поклонники Пугачевой, которые никогда от нее не отвернутся, потому что любят ее песни», — подчеркнул журналист.

В заключение Полупанов призвал снизить градус ненависти в отношении Пугачевой.

«Наш негатив говорит о нас как об агрессивных, нелюбящих, непомнящих. Наоборот, надо поддержать Пугачеву, пусть выпускает альбом. Другое дело, что надо понять, куда пойдут доходы от этих песен: на помощь ВСУ, Украине или нет. Можно просто полученные деньги придержать, чтобы они никуда сейчас не уходили. Когда все успокоится, потом можно их раздавать», — подытожил он.

Ранее исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов заявил, что Пугачева своим новым альбомом решила напомнить о себе как об артистке и порадовать российских поклонников, на стриминге же ей не стоит ждать серьезных заработков, поскольку там правят бал молодые исполнители.

